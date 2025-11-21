VfB Empor vor dem Kellerduell beim 1. SC Heiligenstadt: Erkenntnisse und Nachwehen aus dem Pokalspiel gegen den FSV Zwickau

In der Fußball-Oberliga tritt die Mannschaft aus Glauchau am Samstag beim Schlusslicht an. Was die Partie so gefährlich macht und wer wieder zur Verfügung steht.

Spätestens ab der 40. Minute hat sich der VfB Empor Glauchau im Sachsenpokal-Achtelfinale gegen den FSV Zwickau mehr als achtbar verkauft. Die Hypothek eines 0:2-Rückstandes zu diesem Zeitpunkt war allerdings zu hoch. Mit 1:2 musste sich der Oberligist aus Glauchau dem Regionalligisten geschlagen geben und konnte die Überraschung aus dem... Spätestens ab der 40. Minute hat sich der VfB Empor Glauchau im Sachsenpokal-Achtelfinale gegen den FSV Zwickau mehr als achtbar verkauft. Die Hypothek eines 0:2-Rückstandes zu diesem Zeitpunkt war allerdings zu hoch. Mit 1:2 musste sich der Oberligist aus Glauchau dem Regionalligisten geschlagen geben und konnte die Überraschung aus dem...