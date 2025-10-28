VfL Wildenfels: Frauenmannschaft feiert auf Anhieb ihren ersten Sieg in der Volleyball-Sachsenklasse

Der Aufsteiger hat sein Premierenspiel auf Landesebene gewonnen. Den Schwung vom 3:1-Erfolg in Leipzig will das Team mit in den ersten Heimspieltag am 8. November mitnehmen.

Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels sind am Samstag erfolgreich in ihre erste Saison in der Sachsenklasse gestartet. Nachdem in der Saisonvorbereitung gut gearbeitet wurde und mehrere Testspiele Hoffnung machten, holte die Mannschaft von Trainer Marcel Ehrler mit einem 3:1 bei L.E. Volleys II auf Anhieb ihre ersten drei Punkte.