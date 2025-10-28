Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels freuten sich in Leipzig über ihr gelungenes Debüt in der Sachsenklasse.
Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels freuten sich in Leipzig über ihr gelungenes Debüt in der Sachsenklasse. Bild: Verein
Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels freuten sich in Leipzig über ihr gelungenes Debüt in der Sachsenklasse.
Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels freuten sich in Leipzig über ihr gelungenes Debüt in der Sachsenklasse. Bild: Verein
Zwickau
VfL Wildenfels: Frauenmannschaft feiert auf Anhieb ihren ersten Sieg in der Volleyball-Sachsenklasse
Von Melanie Kunz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Aufsteiger hat sein Premierenspiel auf Landesebene gewonnen. Den Schwung vom 3:1-Erfolg in Leipzig will das Team mit in den ersten Heimspieltag am 8. November mitnehmen.

Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels sind am Samstag erfolgreich in ihre erste Saison in der Sachsenklasse gestartet. Nachdem in der Saisonvorbereitung gut gearbeitet wurde und mehrere Testspiele Hoffnung machten, holte die Mannschaft von Trainer Marcel Ehrler mit einem 3:1 bei L.E. Volleys II auf Anhieb ihre ersten drei Punkte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
29.09.2025
2 min.
Jubel beim VfL Wildenfels: Volleyballer setzen sich mit drittem Saisonsieg in der Spitzengruppe fest
Nach dem 25:22 im dritten Satz war der dritte Wildenfelser Saisonsieg perfekt.
Die Sachsenklasse-Mannschaft hat sich bei Union Milkau nicht aus der Ruhe bringen lassen. Garniert wurde der 3:0-Erfolg vom gelungenen Debüt eines Nachwuchsspielers.
Melanie Kunz
15.09.2025
2 min.
Kein „Videobeweis“: Hennersdorfer Volleyballer haben bei Premiere knapp das Nachsehen
Die Hennersdorfer um Enrico Butter (l.) und Philipp Markert, die zuletzt vor fünf Jahren Sachsenklasse spielten, blieben bei ihrer Rückkehr zunächst ohne Tabellenpunkte.
Der Hennersdorfer SV hat sich mit einem 1:3 beim VfL Wildenfels in der Volleyball-Sachsenklasse West zurückgemeldet. Der Aufsteiger hielt phasenweise gut mit, am Ende fehlte auch etwas das Glück.
Udo Haußmann
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel