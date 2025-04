Vier Tage vorm Pokalspiel gegen den FC Erzgebirge Aue: VfB Empor Glauchau trifft auch in der Liga auf Lila-Weiß

Vor der Kür am Gründonnerstag ruft für den Spitzenreiter der Fußball-Sachsenliga am Sonntag die Pflicht. Trotz der jüngsten Siegesserie ist das Team vor dem VfL Pirna-Copitz durchaus gewarnt.

Wenn der VfB Empor Glauchau am Sonntag, 12.30 Uhr in der Fußball-Sachsenliga den VfL Pirna-Copitz erwartet, können sich die Mannschaft und die Zuschauer unter Umständen schon mal an die lila-weißen Trikotfarben gewöhnen. Denn der Tabellen-14. aus dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge läuft für gewöhnlich in den gleichen Farben...