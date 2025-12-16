Voller Erfolg für den Zwickauer Cheerleaderverein: Alle drei Teams dürfen zur Regionalmeisterschaft

Bei der Landesmeisterschaft in Riesa gab es nicht nur den dritten Titelgewinn in Folge bei den Senioren zu bejubeln. Auch die Kinder und die Junioren haben abgeliefert.

Die Cheerleader des Zwickauer Vereins „The Peaches" haben vor wenigen Tagen bei der Landesmeisterschaft in Riesa ihr gutes Abschneiden aus dem Vorjahr noch einmal toppen können. Diesmal schafften alle drei Wettkampfteams die Qualifikation für die Regionalmeisterschaft Ost am 31. Januar 2026. Das war im Vorjahr nur zwei Zwickauer Teams