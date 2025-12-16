MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Seniorteam „Lady Peaches feat. Gentlemen“ holte zum dritten Mal in Folge den Sachsenmeistertitel nach Zwickau.
Das Seniorteam „Lady Peaches feat. Gentlemen“ holte zum dritten Mal in Folge den Sachsenmeistertitel nach Zwickau. Bild: CVV Sachsen
Das Seniorteam „Lady Peaches feat. Gentlemen“ holte zum dritten Mal in Folge den Sachsenmeistertitel nach Zwickau.
Das Seniorteam „Lady Peaches feat. Gentlemen“ holte zum dritten Mal in Folge den Sachsenmeistertitel nach Zwickau. Bild: CVV Sachsen
Zwickau
Voller Erfolg für den Zwickauer Cheerleaderverein: Alle drei Teams dürfen zur Regionalmeisterschaft
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Landesmeisterschaft in Riesa gab es nicht nur den dritten Titelgewinn in Folge bei den Senioren zu bejubeln. Auch die Kinder und die Junioren haben abgeliefert.

Die Cheerleader des Zwickauer Vereins „The Peaches“ haben vor wenigen Tagen bei der Landesmeisterschaft in Riesa ihr gutes Abschneiden aus dem Vorjahr noch einmal toppen können. Diesmal schafften alle drei Wettkampfteams die Qualifikation für die Regionalmeisterschaft Ost am 31. Januar 2026. Das war im Vorjahr nur zwei Zwickauer Teams...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
05.12.2025
3 min.
Das erste Mal seit einer Dekade: Cheermania Auerbach will in die 1. Bundesliga
Hier präsentieren die Black Linos bei der Generalprobe in der Auerbacher Schlossarena einer vollen Tribüne ihr Wettkampf-Programm.
Neue Teams, neue Level, neues Glück: Für die Cheerleader aus dem Vogtland startet am Samstag die neue Saison mit der Landesmeisterschaft in Riesa.
Laura-Louis Freimann
09.12.2025
4 min.
Landesmeisterschaft: Saisonauftakt mit Licht und Schatten für Cheerleader aus Auerbach
Die Black Maniacs (gemischtes Junior-Team, Level 3) haben bei der Landesmeisterschaft in Riesa den 1. Platz in ihrer Kategorie belegt. Am 31. Januar 2026 geht es für sie an gleicher Stelle bei der Regionalmeisterschaft weiter.
Acht CMA-Teams haben sich am Samstag in Riesa auf die Wettkampfmatten begeben. Dabei sprangen sieben Podestplätze heraus – wobei ein Team außer Wertung antrat. Zufrieden sind aber trotzdem nicht alle heimgefahren.
Laura-Louis Freimann
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
Mehr Artikel