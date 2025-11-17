Volleyball-Sachsenklasse: SSV St. Egidien kassiert im Spitzenspiel die erste Saisonniederlage

Die Westsachsen mussten sich Turbine Leipzig geschlagen geben. Rang eins büßten sie dennoch nicht ein.

Im Spitzenspiel der Sachsenklasse haben die Volleyballer der SSV St. Egidien ihre erste Saisonniederlage eingesteckt. Dabei lief es für den Spitzenreiter zu Beginn des Doppel-Heimspieltags mit einem lockeren 3:0 gegen den GLVC aus Groitzsch noch sehr gut. Auch im Anschluss gegen den Tabellenzweiten Turbine Leipzig erwischten die Hausherren einen...