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Knapp, aber am Ende erfolgreich: So verlief der Heimspieltag für die Wildenfelser Volleyballer.
Knapp, aber am Ende erfolgreich: So verlief der Heimspieltag für die Wildenfelser Volleyballer. Foto: Melanie Kunz/VfL Wildenfels
Knapp, aber am Ende erfolgreich: So verlief der Heimspieltag für die Wildenfelser Volleyballer.
Knapp, aber am Ende erfolgreich: So verlief der Heimspieltag für die Wildenfelser Volleyballer. Foto: Melanie Kunz/VfL Wildenfels
Zwickau
Volleyball, Sachsenklasse: Wildenfels kann Podestplatz trotz zweier Siege wohl abschreiben
Redakteur
Von Anika Zimny
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Gegen zwei Teams aus dem unteren Mittelfeld musste der VfL am Samstag zweimal über die volle Distanz gehen. Ähnlich lief es für St. Egidien, das die Meisterschaft weiter selbst in der Hand hat.

Die Volleyballer des VfL Wildenfels können einen Podestplatz in der Sachsenklasse vermutlich abschreiben. Zwar haben die Westsachsen als Tabellenvierter derzeit nur einen Zähler Rückstand auf Rang 3, aber im Gegensatz zur Konkurrenz auch nur noch ein Spiel in der Hinterhand. Am Wochenende verpasste die Mannschaft zum Heimspieltag eine bessere...
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