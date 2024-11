Volleyball-Sachsenliga: Lichtensteinerinnen setzen ihren Höhenflug fort.

Die Fortschritt-Volleyballerinnen haben am Sonntag zwei weitere Heimsiege gefeiert. In der Tabelle kletterte das Team auf den zweiten Platz.

In der Sachsenliga läuft es für die Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein weiter rund. Auch am zweiten Heimspieltag nacheinander konnte das Team von Trainer Sascha Grieshammer fleißig Punkte sammeln, diesmal sogar in sehr souveräner Manier. In der ersten Partie gegen Reichenbach gab Lichtenstein sofort den Ton an und profitierte von...