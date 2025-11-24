Volleyball-Spektakel beim VfL Wildenfels: Landesklasse-Team siegt jeweils im Tiebreak

Zwickau
Beide Heimspiele der Männermannschaft waren nichts für schwache Nerven. Vor allem die erfolgreiche Aufholjagd gegen den bis dahin unbesiegten SV Turbine Leipzig ließ die Halle beben.
Der VfL Wildenfels hat in der Sachsenklasse am Sonntag nicht einfach nur zwei Spiele gewonnen, sondern beste Werbung für den Volleyballsport abgeliefert. Als Daniel Schmidt seinen Aufschlag für ein Ass zum 16:14 im Tiebreak gegen den bis dahin noch unbesiegten Aufsteiger Turbine Leipzig nutzte, gab es in der Mehrzweckhalle in Wildenfels kein...
