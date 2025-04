Volleyball: VfL Wildenfels behält trotz Niederlage die Tabellenführung

Die Sachsenklasse West der Männer steuert auf einen spannenden Schlussspurt. Das liegt auch am Derby in St. Egidien, welches am Ende unerwartet klar verlief.

Die Volleyballer des VfL Wildenfels haben am Wochenende die Tabellenführung in der Sachsenklasse West nicht aus eigener Kraft verteidigen können. Im Derby bei der SSV St. Egidien bezogen sie eine klare 0:3-Niederlage. Weil der Konkurrent sein zweites Spiel des Tages gegen Schlusslicht Limbach-Oberfrohna aber nur 3:2 gewann, führt Wildenfels die...