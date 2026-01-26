MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Volleyballer des VfL Wildenfels gewannen klar beim Schlusslicht.
Die Volleyballer des VfL Wildenfels gewannen klar beim Schlusslicht. Bild: Symbolbild: Aleksandr - stock.adobe.com
Die Volleyballer des VfL Wildenfels gewannen klar beim Schlusslicht.
Die Volleyballer des VfL Wildenfels gewannen klar beim Schlusslicht. Bild: Symbolbild: Aleksandr - stock.adobe.com
Zwickau
Volleyball: VfL Wildenfels macht es auswärts nur im ersten Satz spannend
Von Melanie Kunz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Schlusslicht Markkleeberg II brauchten die Gäste ein wenig, um zu ihrem Spiel zu finden. Jetzt wartet ein spannender Heimspieltag.

Mit einem klaren 3:0 (27:25, 25:16, 25:19)-Erfolg bei den Neuseenland-Volleys Markkleeberg II haben sich die Sachsenklasse-Volleyballer des VfL Wildenfels am Samstag auf Tabellenplatz 2 verbessert. Beim Schlusslicht, dass die Gäste nach dem nur knappen Heimsieg in der Hinrunde nicht unterschätzen wollten, entwickelte sich anfangs auch ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
05.01.2026
2 min.
Perfekter Start ins neue Jahr: Wildenfelser Volleyballer schließen mit zwei Siegen zum Spitzenreiter auf
Die Wildenfelser Volleyballer freuten sich am Samstag über zwei Heimsiege.
Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machte das Sachsenklasse-Team am Samstag den eigenen Fans am Heimspieltag. Was sich dabei als Erfolgsfaktor erwies.
Anika Zimny
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
30.12.2025
1 min.
Wildenfelser Volleyballer wollen Erfolgsbilanz ausbauen
Die Volleyballer des VfL Wildenfels bestreiten am Samstag zwei Heimspiele.
Zum Jahresstart erwartet das VfL-Team am Samstag gleich ein Doppelspieltag. Wer dabei zu Gast ist und was in der Tabelle drin ist.
Melanie Kunz
Mehr Artikel