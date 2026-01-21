Volleyballer aus St. Egidien wollen Spitzenposition in der Sachsenklasse festigen

Zwickau
Auf heimischem Parkett sollen für den SSV gegen Chemnitz-Harthau und Milkau die nächsten Dreier her. Die Frauen aus Lichtenstein müssen auswärts ran.
In den ersten beiden Heimspielen des Jahres wollen die Volleyballer der SSV St. Egidien die Tabellenführung in der Sachsenklasse West festigen. Am Samstag ab 14 Uhr wird in der Sporthalle am Krankenhaus in Glauchau zunächst gegen den Tabellenvorletzten Chemnitz-Harthau gespielt, der im Hinspiel glatt mit 3:0 besiegt wurde. Im zweiten Spiel des...
