Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Vom TV Oberfrohna bis zum SV Planitz: Fünf Erkenntnisse nach den ersten fünf Spieltagen der Fußball-Westsachsenliga

Für Doppeltorschütze Pascal Peschke (Mitte) und den SV Mülsen St. Niclas stand im Heimspiel gegen Lok Zwickau II am Sonntag letztlich ein 2:2 zu Buche.
Für Doppeltorschütze Pascal Peschke (Mitte) und den SV Mülsen St. Niclas stand im Heimspiel gegen Lok Zwickau II am Sonntag letztlich ein 2:2 zu Buche. Bild: Ralf Wendland
Für Doppeltorschütze Pascal Peschke (Mitte) und den SV Mülsen St. Niclas stand im Heimspiel gegen Lok Zwickau II am Sonntag letztlich ein 2:2 zu Buche.
Für Doppeltorschütze Pascal Peschke (Mitte) und den SV Mülsen St. Niclas stand im Heimspiel gegen Lok Zwickau II am Sonntag letztlich ein 2:2 zu Buche. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Vom TV Oberfrohna bis zum SV Planitz: Fünf Erkenntnisse nach den ersten fünf Spieltagen der Fußball-Westsachsenliga
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der höchsten Spielklasse des Kreisverbandes Zwickau gibt es nur noch je ein Team ohne Niederlage beziehungsweise ohne Sieg. Wie die Trainer den Start in die Saison beurteilen.

Der 5. Spieltag in der Fußball-Westsachsenliga wartete am Sonntag mit einer relativ ausgeglichenen Bilanz auf: Neben drei Heimsiegen standen je zwei Unentschieden und zwei Auswärtssiege zu Buche. In der Tabelle zeichnen sich erste Tendenzen ab.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
22.09.2025
4 min.
Fußball-Westsachsenliga: Oberfrohna stellt mit zwei kuriosen Toren die Weichen auf Sieg und Tabellenführung
In der Szene ist der Ebersbrunner Jona Baumann (rechts) zwar vor dem Oberfrohnaer Jannik Schaller am Ball, am Ende behielten die Gäste aber die Oberhand und nahmen die drei Punkte mit aus Ebersbrunn.
Das Spitzenspiel beim Ebersbrunner SV endete mit einem klaren Erfolg für die Gäste. Bei den Hausherren behält der Trainer trotz der Niederlage die Ruhe.
Anika Zimny
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
16.09.2025
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: SG Schönfels setzt dem Spieltag der späten Tore die Krone auf
Das Foto zeigt einen Zweikampf zwischen dem Schönfelser Philipp Langnickel (links) und dem Planitzer Luca Maurice Heidenreich (rechts).
Ein Joker-Tor in der siebenten Minute der Nachspielzeit brachte im Auswärtsspiel beim SV Planitz die Entscheidung. Auch der TSV Crossen und der SV Mosel kamen zu Last-Minute-Erfolgen.
Monty Gräßler
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
Mehr Artikel