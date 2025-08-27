Von Leidenschaft getragen: Meeraner Pferdesportverein begeistert beim Heimturnier

Beim Dressur- und Springturnier konnte der Ausrichter nicht nur sportlich überzeugen. Das liegt nicht zuletzt an der Vereinschefin, die sich seit zwölf Jahren mit viel Herzblut beim Verein engagiert.

Zuletzt gab es viel zu tun für die Ehrenamtlichen des Meeraner Pferdesportvereins: Schließlich richtete der Verein sein traditionelles Turnier im Dressur- und Springreiten auf dem Pferdehof Schnabel in Waldsachsen aus. Dafür musste der Platz hergerichtet werden, damit Schmied, Tierarzt, Reiterinnen und Reiter – und nicht zuletzt die Pferde...