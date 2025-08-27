Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vereinschefin Silvia Harlaß mit Tochter Janine und den beiden Erstplatzierten Jessica Regalin und Cynthia Kögler auf ihren Pferden.
Vereinschefin Silvia Harlaß mit Tochter Janine und den beiden Erstplatzierten Jessica Regalin und Cynthia Kögler auf ihren Pferden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Von Leidenschaft getragen: Meeraner Pferdesportverein begeistert beim Heimturnier
Von Lukas Strechel
Beim Dressur- und Springturnier konnte der Ausrichter nicht nur sportlich überzeugen. Das liegt nicht zuletzt an der Vereinschefin, die sich seit zwölf Jahren mit viel Herzblut beim Verein engagiert.

Zuletzt gab es viel zu tun für die Ehrenamtlichen des Meeraner Pferdesportvereins: Schließlich richtete der Verein sein traditionelles Turnier im Dressur- und Springreiten auf dem Pferdehof Schnabel in Waldsachsen aus. Dafür musste der Platz hergerichtet werden, damit Schmied, Tierarzt, Reiterinnen und Reiter – und nicht zuletzt die Pferde...
25.06.2025
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Joe Lino Müller krönt sein Premierenjahr in Meerane mit der Auszeichnung als „Spieler der Woche“
Das Foto zeigt den Meeraner Joe Lino Müller (links) beim Schuss zum entscheidenden 1:0 vor einer Woche gegen den VfB Empor Glauchau II.
Der Stürmer machte den Aufstieg für den Meeraner SV schon am vorletzten Spieltag fix, doch genug hatte er damit noch nicht. Warum Fußball für ihn einen ganz besonderen Stellenwert hat.
Lukas Strechel
28.07.2025
3 min.
1. Kanupolo-Bundesliga: Ein Wermutstropfen im Glauchauer Stausee
Auf dem Stausee herrschte am Wochenende in Glauchau reges Treiben.
Als Ausrichter konnte der KSV Glauchau beim vierten Spieltag von Deutschlands Beletage glänzen. Zwei Rückkehrer mussten jedoch Rückschläge einstecken.
Lukas Strechel
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
