  • Von wegen schiedlich-friedlich: Rudelbildung und Platzverweis im Derby zwischen Meeraner SV und Fortschritt Lichtenstein nach Schlusspfiff

Nicht nur das Textil, sondern auch die Nerven wurden beim 1:1 zwischen Meerane und Lichtenstein strapaziert. Rene Horvarth (l.) erzielte den Treffer für den MSV und rieb sich bis zu seiner Auswechslung an Ben Schwabe (r.) und der SSV-Abwehr redlich auf.
Nicht nur das Textil, sondern auch die Nerven wurden beim 1:1 zwischen Meerane und Lichtenstein strapaziert. Rene Horvarth (l.) erzielte den Treffer für den MSV und rieb sich bis zu seiner Auswechslung an Ben Schwabe (r.) und der SSV-Abwehr redlich auf. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Von wegen schiedlich-friedlich: Rudelbildung und Platzverweis im Derby zwischen Meeraner SV und Fortschritt Lichtenstein nach Schlusspfiff
Von Philip Meyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Landesklasse haben sich die beiden Teams am Sonntag die Punkte geteilt. Welchem MSV-Stürmer das Aluminium bei zwei potenziellen Traumtoren im Weg stand.

Von 2017 bis 2021 bejubelte Julius Michal als Cheftrainer des Meeraner SV jeden gewonnenen Punkt des Meeraner SV im heimischen Richard-Hofmann-Stadion. Am Sonntag nach dem 1:1-Unentschieden in der Fußball-Landesklasse fand er – jetzt als Übungsleiter der gastierenden SSV Fortschritt Lichtenstein – versöhnliche Töne an alter...
