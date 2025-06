Vor 40 Jahren: Als Jürgen Croy die BSG Sachsenring Zwickau zurück in die Fußball-Oberliga führte

Nach zwei Jahren in der Zweitklassigkeit war 1985 der Jubel über die Rückkehr ins Oberhaus groß. Peter Keller erinnert sich: Wer damals den Ton in der Mannschaft angab und was ihre große Stärke war.

Der 2. Juni 1985 war für die Fußballer der BSG Sachsenring Zwickau und ihre Anhänger ein großer Feiertag. Schon vor dem 5:0-Heimsieg in der DDR-Liga gegen die BSG Aufbau Krumhermersdorf konnten die Zwickauer an diesem Tag den Wiederaufstieg in die Oberliga bejubeln. Das war Balsam für die Fußballseele: Schließlich war die BSG Sachsenring...