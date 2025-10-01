Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Europacup-Helden des 1. Oktober 1975: Zwickau begann von links nach rechts mit Andreas Reichelt, Hans Schykowski, Michael Braun, Dieter Leuschner, Gunter Lippmann, Roland Stemmler, Werner Bräutigam, Heinz Dietzsch, Joachim Schykowski, Peter Henschel und Jürgen Croy. Bild: Frank Kruczynski
Die Europacup-Helden des 1. Oktober 1975: Zwickau begann von links nach rechts mit Andreas Reichelt, Hans Schykowski, Michael Braun, Dieter Leuschner, Gunter Lippmann, Roland Stemmler, Werner Bräutigam, Heinz Dietzsch, Joachim Schykowski, Peter Henschel und Jürgen Croy. Bild: Frank Kruczynski
Zwickau
Vor 50 Jahren: Als die große Europacup-Reise der BSG Sachsenring Zwickau gegen Panathinaikos Athen begann
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was waren das für Zeiten: 35.000 Zuschauer bejubelten den Sieg gegen den renommierten Klub aus Griechenland. Es war der Startschuss für die international erfolgreichste Zwickauer Fußballsaison.

Der 1. Oktober war auch 1975 ein Mittwoch. Im Zwickauer Georgi-Dimitroff-Stadion wurde damals Geschichte geschrieben. Mit einem 2:0-Sieg gegen Panathinaikos Athen schafften die Oberliga-Fußballer der BSG Sachsenring Zwickau den Einzug in die zweite Rundes des Europapokals der Pokalsieger. Die 35.000 Zuschauer auf der Halde waren genauso aus dem...
