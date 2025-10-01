Vor 50 Jahren: Als die große Europacup-Reise der BSG Sachsenring Zwickau gegen Panathinaikos Athen begann

Was waren das für Zeiten: 35.000 Zuschauer bejubelten den Sieg gegen den renommierten Klub aus Griechenland. Es war der Startschuss für die international erfolgreichste Zwickauer Fußballsaison.

Der 1. Oktober war auch 1975 ein Mittwoch. Im Zwickauer Georgi-Dimitroff-Stadion wurde damals Geschichte geschrieben. Mit einem 2:0-Sieg gegen Panathinaikos Athen schafften die Oberliga-Fußballer der BSG Sachsenring Zwickau den Einzug in die zweite Rundes des Europapokals der Pokalsieger. Die 35.000 Zuschauer auf der Halde waren genauso aus dem...