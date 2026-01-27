MENÜ
Silas Sartor (links) aus Altenberg und der Zwickauer Liron Raimer gehen als Titelverteidiger im Doppelsitzer in die Junioren-WM der Rennrodler am Wochenende in Altenberg.
Silas Sartor (links) aus Altenberg und der Zwickauer Liron Raimer gehen als Titelverteidiger im Doppelsitzer in die Junioren-WM der Rennrodler am Wochenende in Altenberg.
Hannes Röder ist in dieser Saison bisher in sehr guter Form.
Hannes Röder ist in dieser Saison bisher in sehr guter Form.
Luise Röder (links) und Maria Schneider bilden im Doppelsitzer der Juniorinnen das jüngste Duo.
Luise Röder (links) und Maria Schneider bilden im Doppelsitzer der Juniorinnen das jüngste Duo.
Zwickau
Vor der Junioren-WM in Altenberg: Diese Rennrodler tragen die deutschen Hoffnungen auf Podestplätze
Von Anika Zimny
Auf der Bahn im Osterzgebirge werden am Wochenende die Medaillen in gleich fünf Wettbewerben vergeben. Die Starter aus Südwestsachsen rechnen sich dabei nicht nur etwas aus, weil es ihre Heimbahn ist.

Ein wenig Schmunzeln muss Liron Raimer bei der Aussage, zu hoch gegriffen ist die Zielstellung den jungen Rennrodlers vom ESV Lok Zwickau nicht. „Ohne den Mund zu voll zu nehmen: Eine Medaille ist beinahe Pflicht“, sagt der 16-Jährige kurz vor Beginn der Junioren-Weltmeisterschaft in Altenberg an diesem Wochenende. Dass der junge Zwickauer...
