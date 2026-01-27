Vor der Junioren-WM in Altenberg: Diese Rennrodler tragen die deutschen Hoffnungen auf Podestplätze

Zwickau
Auf der Bahn im Osterzgebirge werden am Wochenende die Medaillen in gleich fünf Wettbewerben vergeben. Die Starter aus Südwestsachsen rechnen sich dabei nicht nur etwas aus, weil es ihre Heimbahn ist.
Ein wenig Schmunzeln muss Liron Raimer bei der Aussage, zu hoch gegriffen ist die Zielstellung den jungen Rennrodlers vom ESV Lok Zwickau nicht. „Ohne den Mund zu voll zu nehmen: Eine Medaille ist beinahe Pflicht“, sagt der 16-Jährige kurz vor Beginn der Junioren-Weltmeisterschaft in Altenberg an diesem Wochenende. Dass der junge Zwickauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.