Warum der VfB Empor Glauchau den Meistertitel in der Fußball-Sachsenliga mit angezogener Handbremse feierte

Die ganz großen Emotionen sind am Samstag beim Oberliga-Aufsteiger ausgeblieben. Denn der FC Oberlausitz Neugersdorf war nicht nur zum Gratulieren gekommen, sondern gab ein Stück weit den Partycrasher.

Schon in wenigen Tagen wird die 0:5-Heimniederlage des VfB Empor Glauchau im letzten Saisonspiel der Fußball-Sachsenliga gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf nur noch eine unbedeutende Randnotiz sein. Am Samstagnachmittag trübte das klare Ergebnis vor 150 Zuschauern die Stimmung im Sportpark an der Meeraner Straße allerdings merklich. Selbst...