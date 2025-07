Warum Geduld für einen Rennrodler des ESV Lok Zwickau aktuell die wichtigste Eigenschaft ist

Als Nachwuchstalent stand Pascal Kunze schon im Zeichen der Olympischen Ringe am Start. Nach der erfolgreichen Juniorenzeit lief es im ersten Jahr bei den Männern nicht ganz rund.

Eher ungewöhnlich unterwegs war Rennrodler Pascal Kunze vom ESV Lok Zwickau kürzlich. Gemeinsam mit dem Langenchursdorfer Hannes Röder fuhr der 22-Jährige mit Rennrad bis an die Ostsee, um kurz vor einem Trainingslager an der Küste für ein wenig Abwechslung im Trainingsalltag zu sorgen. Der hielt für den Zwickauer in den vergangenen Wochen...