  • Wenn einer fehlt: Fußball-Schiedsrichter widmen Traditionsturnier dem verstorbenen Schiri-Obmann des FSV Zwickau

Das Schiedsrichter-Hallenturnier in Wilkau-Haßlau (Foto von 2023) hat eine lange Tradition. Früher wurde es in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal ausgerichtet.
Das Schiedsrichter-Hallenturnier in Wilkau-Haßlau (Foto von 2023) hat eine lange Tradition. Früher wurde es in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal ausgerichtet. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Das Schiedsrichter-Hallenturnier in Wilkau-Haßlau (Foto von 2023) hat eine lange Tradition. Früher wurde es in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal ausgerichtet. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Das Schiedsrichter-Hallenturnier in Wilkau-Haßlau (Foto von 2023) hat eine lange Tradition. Früher wurde es in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal ausgerichtet. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Wenn einer fehlt: Fußball-Schiedsrichter widmen Traditionsturnier dem verstorbenen Schiri-Obmann des FSV Zwickau
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Wilkau-Haßlau wird am Sonntag erstmals um den Andreas-Walter-Wanderpokal gespielt. Die Namensgebung ist Würdigung für einen Zwickauer, der das sächsische Schiedsrichterwesen maßgeblich geprägt hat.

Das 43. Schiedsrichter-Hallenturnier unter der Leitung des Kreisverbandes Fußball Zwickau wird am Sonntag in Wilkau-Haßlau zu einer emotionalen Angelegenheit. Es geht zum ersten Mal als Andreas-Walter-Turnier über die Bühne. Es ist dem im Februar völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorbenen langjährigen Schiedsrichter-Obmann des FSV...
