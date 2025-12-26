Wenn einer fehlt: Fußball-Schiedsrichter widmen Traditionsturnier dem verstorbenen Schiri-Obmann des FSV Zwickau

In Wilkau-Haßlau wird am Sonntag erstmals um den Andreas-Walter-Wanderpokal gespielt. Die Namensgebung ist Würdigung für einen Zwickauer, der das sächsische Schiedsrichterwesen maßgeblich geprägt hat.

Das 43. Schiedsrichter-Hallenturnier unter der Leitung des Kreisverbandes Fußball Zwickau wird am Sonntag in Wilkau-Haßlau zu einer emotionalen Angelegenheit. Es geht zum ersten Mal als Andreas-Walter-Turnier über die Bühne. Es ist dem im Februar völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorbenen langjährigen Schiedsrichter-Obmann des FSV...