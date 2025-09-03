„Wenn es sowieso schon nicht läuft, kommt meistens auch noch Pech dazu“ – Motorradrennfahrer Moritz Jenkner muss pausieren

Wegen einer Schulterverletzung kann der 24-jährige Hohenstein-Ernstthaler am Wochenende nicht bei der IDM auf dem Nürburgring starten. Seine Reaktion darauf ist professionell.

Die Saison in der Klasse Pro Superstock 1000 hatte sich Motorradrennfahrer Moritz Jenkner aus Hohenstein-Ernstthal ganz anders vorgestellt. Nach der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison, in der er auf dem Nürburgring seinen ersten Sieg in der Klasse feierte und im Anschluss auf dem Hockenheimring zwei weitere nachlegte, wollte er sich in...