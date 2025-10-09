Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sven Meyer (r.) holt Mario Basler am 18. Oktober nach Meerane.
Sven Meyer (r.) holt Mario Basler am 18. Oktober nach Meerane. Bild: Sven Meyer
Sven Meyer (r.) holt Mario Basler am 18. Oktober nach Meerane.
Sven Meyer (r.) holt Mario Basler am 18. Oktober nach Meerane. Bild: Sven Meyer
Glauchau
Wer schlägt Mario Basler beim Dart in Meerane?
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kult-Kicker tritt am 18. Oktober im Megaplay an die Scheibe. Als Preis winkt unter anderem ein Logenplatz für ein Spiel des Chemnitzer FC. „Freie Presse“ verlost einen Startplatz für das Dartturnier.

Er hat einen Titel zu verteidigen. Beim Dartsturnier in Limbach-Oberfrohna im November 2024 setzten sich der ehemalige Fußballnationalspieler Mario Basler und der österreichische Dartprofi Patrick Tringler durch. Nun hat sie Organisationschef Sven Meyer von der Firma „SD Line“ zur Titelverteidigung nach Meerane ins Megaplay (Äußere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
5 min.
Wann und wie lange? So gelingt der perfekte Mittagsschlaf
Wecker muss sein! Wer sich nach dem Mittagsschlaf nicht komplett überfahren fühlen will, sollte ihn zeitlich begrenzen.
Mittagsschlaf ist bloß für Babys? Keineswegs! Ein Powernap ist ein kleiner Neustart fürs Gehirn, sagen Experten. 7 Fragen und Antworten rund um das wichtigste Päuschen des Tages.
Friederike Ostermeyer, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23.09.2025
2 min.
Hockey-Oberliga: Stotterstart für SV Motor Meerane gegen TSV Leuna
Die Spielerinnen des SV Motor Meerane sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet.
Die Westsächsinnen haben eine Führung aus dem ersten Viertel nicht in Zählbares ummünzen können. In den kommenden Wochen wird es für das Team nicht einfacher.
Torsten Ewers
10.10.2025
1 min.
Kurz und ganz gut: Der Suzuki Swift beim Tüv
Keck ums Eck: Frech, wendig und spritzig - so lässt sich der Suzuki Swift beschreiben - was taugt er gebraucht?
Er ist wendig, er ist erschwinglich - das spricht für den japanischen Kleinwagen. Doch Augen auf beim Kauf, denn Reparaturen der Marotten können ins Geld gehen.
Stefan Weißenborn, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
25.09.2025
2 min.
Partner des VFC Plauen lockt Mario Basler nach Meerane
Mario Basler - hier bei einer Live-Show in Schneeberg - kommt im Oktober nach Meerane.
Der Kult-Kicker kommt Mitte Oktober nach Westsachsen. Auch wenn es sportlich zugeht: die Fußballschuhe schnürt sich der 56-Jährige nicht.
Torsten Ewers
Mehr Artikel