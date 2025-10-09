Wer schlägt Mario Basler beim Dart in Meerane?

Der Kult-Kicker tritt am 18. Oktober im Megaplay an die Scheibe. Als Preis winkt unter anderem ein Logenplatz für ein Spiel des Chemnitzer FC. „Freie Presse“ verlost einen Startplatz für das Dartturnier.

Er hat einen Titel zu verteidigen. Beim Dartsturnier in Limbach-Oberfrohna im November 2024 setzten sich der ehemalige Fußballnationalspieler Mario Basler und der österreichische Dartprofi Patrick Tringler durch. Nun hat sie Organisationschef Sven Meyer von der Firma „SD Line" zur Titelverteidigung nach Meerane ins Megaplay (Äußere...