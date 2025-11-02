Werdauer Regionalliga-Ringer kassieren die Höchststrafe – aber das letzte Wort zum Kampf in Potsdam ist noch nicht gesprochen

Werdau
Auf den ersten Blick mussten die Westsachsen am Samstag eine herbe Niederlage hinnehmen. Ob die so Bestand haben wird, muss jedoch der Rechtsausschuss der Liga klären.
Was ist los bei den Ringern des AC Werdau? Diese Frage könnte sich angesichts der Ergebnisse vom Wochenende stellen. Denn der souveräne Spitzenreiter der Regionalliga, der in neun Kämpfen erst einen Zähler beim ärgsten Verfolger Pausa/Plauen abgegeben hatte, verlor am Samstag beim drittletzten RC Germania Potsdam 0:40. Die Höchststrafe im...
