Werdauer Ringer drücken der Regionalliga weiter ihren Stempel auf

Die Hälfte der Hinrunde ist absolviert und das Team aus Westsachsen steht souverän an der Tabellenspitze. Warum das nächste Duell schon eine kleine Vorentscheidung Richtung Meisterschaft sein könnte.

Die Regionalliga-Ringer des AC Werdau haben sich auch am vierten Kampftag der neuen Saison keine Blöße gegeben. Gegen die zweite Mannschaft des FC Erzgebirge Aue setzten sich die Westsachsen am Samstagabend in eigener Halle klar 24:5 durch und bleiben nach den drei Siegen zuvor weiter ungeschlagen. Zum am Ende deutlichen Ergebnis trug auch bei,...