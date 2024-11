Werdauer Ringer trennt nur noch ein Punkt von der Vizemeisterschaft

Rechnerisch könnte das Regionalliga-Team des AC Werdau Tabellenplatz 2 noch einbüßen. Wirklich daran glauben dürfte aber keiner bei den Westsachsen.

Drei Kampftage vor Saisonende ist den Ringern des AC Werdau die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Mitteldeutschland nicht mehr wirklich zu nehmen. Nach dem 22:13-Heimsieg am Samstagabend gegen Verfolger RV Eichenkranz Lugau, bei dem die Gastgeber nach dem 10:8 zur Pause in der zweiten Hälfte des Kampfabends alles klar machten, haben die...