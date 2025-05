Hohenstein-Ernstthal 15.05.2025

Westsächsische Vereine in der Deutschlandliga: Was die Faustballer zum Pilotprojekt in der U 16 sagen

Nachwuchsteams der SSV St. Egidien, der SSV Blau-Weiß Gersdorf und des FV 1925 Glauchau-Rothenbach mischen in der Feldsaison aktuell in der nationalen Serie mit. Über die Erfahrungen mit der neuen Spielklasse. Die alten Strukturen sind aufgebrochen. Zumindest erstmal vorsichtig und auch nur temporär. In der zurückliegenden Hallensaison startete der Verband Faustball Deutschland in der U 16 ein Pilotprojekt, das auch in der aktuellen Feldsaison fortgesetzt wird. „Es hat jetzt mehr Pokalcharakter“, sagt Mike Braune, Faustball-Abteilungsleiter der... Die alten Strukturen sind aufgebrochen. Zumindest erstmal vorsichtig und auch nur temporär. In der zurückliegenden Hallensaison startete der Verband Faustball Deutschland in der U 16 ein Pilotprojekt, das auch in der aktuellen Feldsaison fortgesetzt wird. „Es hat jetzt mehr Pokalcharakter“, sagt Mike Braune, Faustball-Abteilungsleiter der... Registrieren und testen. Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen. Registrieren und testen Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden