Wie der FSV Zwickau: Frauen des DFC Westsachsen gewinnen ihr Heimspiel gegen den Chemnitzer FC

Zwickau
Verrückt: Im April hatten die Zwickauer Landesliga-Fußballerinnen gegen den CFC noch 0:12 verloren. Am Sonntag brachten sie dem bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter die erste Niederlage bei.
Der DFC Westsachsen Zwickau hat sich mit einem dicken Ausrufezeichen in die Winterpause der Fußball-Landesliga der Frauen verabschiedet. Der 1:0-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC war am Sonntagnachmittag in vielerlei Hinsicht eine ganz dicke Überraschung. Zum einen kamen die Frauen des himmelblauen Rivalen mit der Empfehlung von zehn Siegen in...
