  • Wie zwei Rennfahrer aus Hohenstein-Ernstthal drei Pokale in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft holten

Moritz Jenkner (links) und Paul Fröde gratulierten sich in Assen gegenseitig. Bild: Thorsten Horn
Moritz Jenkner (links) und Paul Fröde gratulierten sich in Assen gegenseitig. Bild: Thorsten Horn
Hohenstein-Ernstthal
Wie zwei Rennfahrer aus Hohenstein-Ernstthal drei Pokale in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft holten
Von Thorsten Horn
Freud und Leid liegen im Sport dicht beieinander. Das bekam Moritz Jenkner im niederländischen Assen auf schmerzhafte Art zu spüren. Paul Fröde sah dagegen nach beiden Rennen zufrieden aus.

Großes Kino haben die beiden Hohenstein-Ernstthaler Motorradrennfahrer Moritz Jenkner und Paul Fröde beim fünften von sieben Läufen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) am Wochenende im niederländischen Assen geboten: Nach dem reinen Trainingsfreitag rasten sie am Samstag im Rennen der Klasse Pro Superstock 1000 als...
