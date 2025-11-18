Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die beiden Nachwuchsrennfahrer Jason Rudolph und Ben Warzecha (von links) haben in Valencia einen besonderen Saisonabschluss gefeiert.
Die beiden Nachwuchsrennfahrer Jason Rudolph und Ben Warzecha (von links) haben in Valencia einen besonderen Saisonabschluss gefeiert.
Hohenstein-Ernstthal
Wie zwei Teenager St. Egidien und Glauchau beim Mini-Motorrad-Weltfinale vertreten haben
Von Thorsten Horn
Der 15-jährige Jason Rudolph und der elfjährige Ben Warzecha haben in Spanien einen besonderen Saisonabschluss erlebt. Welche Erfahrungen sie für die Zukunft mitnehmen.

Komplett in die Fußstapfen – oder um ein besseres Bild zu wählen – in die Fahrspuren der ganz großen Stars des Motorrad-Rennsports konnten der 15-jährige Jason Rudolph aus St. Egidien und der elfjährige Ben Warzecha aus Glauchau vergangene Woche nicht treten. Aber sie waren schon sehr nah dran. Die beiden Vereinsmitglieder des AMC...
