Mit einem guten Team war der RV Edelweiß Fraureuth bei der Vereins-Challenge des Landessportbundes vertreten.
Mit einem guten Team war der RV Edelweiß Fraureuth bei der Vereins-Challenge des Landessportbundes vertreten. Bild: RV Edelweiß Fraureuth/Privat
Werdau
Wieso die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth derzeit doppelt Grund zur Freude haben
Redakteur
Von Anika Zimny
Um Geld für das Vereinskonto zu sammeln, traten die Vereinsmitglieder jetzt auf eher ungewohnte Weise in die Pedale. Im angestammten Metier wartet auf die Westsachsen bald eine besondere Premiere.

Auf dem Fahrrad fühlen sich die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth von Haus aus wohl. Dass der nur 45 Mitglieder zählende Verein sich jetzt bei der Vereins-Challenge des Landessportbundes Sachsen und der Aktion „So geht sächsisch“ im Kreissportbund Zwickau durchsetzen konnte, das überrascht trotzdem. Denn normalerweise kommt es für die...
