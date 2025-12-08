Wieso die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth derzeit doppelt Grund zur Freude haben

Werdau
Um Geld für das Vereinskonto zu sammeln, traten die Vereinsmitglieder jetzt auf eher ungewohnte Weise in die Pedale. Im angestammten Metier wartet auf die Westsachsen bald eine besondere Premiere.
Auf dem Fahrrad fühlen sich die Radballer des RV Edelweiß Fraureuth von Haus aus wohl. Dass der nur 45 Mitglieder zählende Verein sich jetzt bei der Vereins-Challenge des Landessportbundes Sachsen und der Aktion „So geht sächsisch“ im Kreissportbund Zwickau durchsetzen konnte, das überrascht trotzdem. Denn normalerweise kommt es für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.