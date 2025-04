Wildenfelser Volleyballer bieten am Heimspieltag ein Auf und Ab

Vor allem die Frauen des VfL machten es zum Heimabschied für ihren Trainer zweimal richtig spannend. Die Männer zeigten hingegen zwei Gesichter.

Richtig spannend gemacht haben es die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VfL Wildenfels an ihrem letzten Heimspieltag. Am Ende aber sorgten sie bei den beiden 3:2-Erfolgen gegen den 1. VV Freiberg und den Chemnitzer VV III für den perfekten Heimabschied für Trainer Matthias Langer, der nach dieser Saison seine Laufbahn an der Seitenlinie beenden...