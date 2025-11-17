Wildenfelser Volleyballer tanken Selbstvertrauen für wichtigen Heimspieltag

Zwickau
Bevor das VfL-Team am nächsten Wochenende die direkte Konkurrenz empfängt, war die Mannschaft beim Schlusslicht der Sachsenklasse zu Gast. Das Duell verlief dabei spannender als erwartet.
Die Tabellenkonstellation sprach am Samstag eigentlich klar für die Volleyballer des VfL Wildenfels. Als Dritter gastierten die Westsachsen bei Schlusslicht SV Chemnitz-Harthau, mussten am Ende aber ordentlich um den 3:1-Erfolg kämpfen. In einer ausgeglichenen Partie mit tollen Angriffs- und Abwehraktionen wurde der dritte Satz zum Knackpunkt....
