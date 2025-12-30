MENÜ
Die Volleyballer des VfL Wildenfels bestreiten am Samstag zwei Heimspiele.
Die Volleyballer des VfL Wildenfels bestreiten am Samstag zwei Heimspiele. Bild: Symbolbild: batuhan toker - stock.adobe.com
Zwickau
Wildenfelser Volleyballer wollen Erfolgsbilanz ausbauen
Von Melanie Kunz
Zum Jahresstart erwartet das VfL-Team am Samstag gleich ein Doppelspieltag. Wer dabei zu Gast ist und was in der Tabelle drin ist.

Für die Volleyballer des VfL Wildenfels steht direkt zum Jahresstart der nächste Heimspieltag in der Sachsenklasse auf dem Programm. Der hat es am Samstag ab 14 Uhr dabei in sich, denn gleich zwei Partien stehen für den Tabellendritten auf dem Programm. Zunächst geht es gegen den Sachsenliga-Absteiger GLVC aus Groitzsch, danach gegen die...
