MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wildenfelser Volleyballerinnen freuten sich zum Abschluss des Jahres über einen Auswärtssieg.
Die Wildenfelser Volleyballerinnen freuten sich zum Abschluss des Jahres über einen Auswärtssieg. Bild: VfL Wildenfels
Die Wildenfelser Volleyballerinnen freuten sich zum Abschluss des Jahres über einen Auswärtssieg.
Die Wildenfelser Volleyballerinnen freuten sich zum Abschluss des Jahres über einen Auswärtssieg. Bild: VfL Wildenfels
Zwickau
Wildenfelser Volleyballerinnen beenden das Jahr mit einem Auswärtssieg
Von Melanie Kunz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Abschluss der Hinrunde in der Sachsenklasse war der Aufsteiger in Brand-Erbisdorf erfolgreich. Was dabei vor allem funktionierte.

Die Sachsenklasse-Volleyballerinnen des VfL Wildenfels können zufrieden ins neue Jahr starten. Im letzten Punktspiel 2025 gelang dem Aufsteiger am Samstag mit dem 3:1 beim SSV Brand-Erbisdorf ein wichtiger Sieg, mit dem das Team Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle hält. Zunächst zeigten die Gäste beim 20:25 im ersten Satz Luft nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Wildenfelser Volleyballerinnen sammeln am ersten Heimspieltag in der Sachsenklasse viele positive Eindrücke
Josefin Werth (am Ball) und die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels streckten sich am Heimspieltag vergeblich. Beide Partien gingen am Samstag verloren.
Ohne Punkte blieb das Team des VfL am Wochenende. Auf was sich die Mannschaft trotzdem verlassen konnte und warum sie optimistisch bleibt.
Anika Zimny
14:38 Uhr
3 min.
Wärmeschutz-Test: Was habe ich für Fensterscheiben?
Mit dem Kerzen- oder Feuerzeugtest kann man Zweifach- und Dreifachverglasung sowie Wärmeschutzbeschichtungen erkennen: Violette Spiegelbilder deuten auf eine Beschichtung hin.
Wie viele Flammen sehen Sie im Fenster? Der Kerzentest verrät, ob Ihre Scheiben Wärmeschutz bieten – und wann ein Austausch sinnvoll sein kann.
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
28.10.2025
2 min.
VfL Wildenfels: Frauenmannschaft feiert auf Anhieb ihren ersten Sieg in der Volleyball-Sachsenklasse
Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels freuten sich in Leipzig über ihr gelungenes Debüt in der Sachsenklasse.
Der Aufsteiger hat sein Premierenspiel auf Landesebene gewonnen. Den Schwung vom 3:1-Erfolg in Leipzig will das Team mit in den ersten Heimspieltag am 8. November mitnehmen.
Melanie Kunz
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
Mehr Artikel