Wildenfelser Volleyballerinnen sammeln am ersten Heimspieltag in der Sachsenklasse viele positive Eindrücke

Ohne Punkte blieb das Team des VfL am Wochenende. Auf was sich die Mannschaft trotzdem verlassen konnte und warum sie optimistisch bleibt.

Der erste Heimspieltag in der Volleyball-Sachsenklasse hätte für die Frauen des VfL Wildenfels auf den ersten Blick besser laufen können. Am Samstag musste der Aufsteiger gegen die Teams des TSV Schildau und vom aktuellen Spitzenreiter SV Tresenwald Machern zwei klare 0:3-Niederlagen einstecken und ist nach dem Sieg zum Auftakt in Leipzig...