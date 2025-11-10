Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Josefin Werth (am Ball) und die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels streckten sich am Heimspieltag vergeblich. Beide Partien gingen am Samstag verloren.
Josefin Werth (am Ball) und die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels streckten sich am Heimspieltag vergeblich. Beide Partien gingen am Samstag verloren.
Zwickau
Wildenfelser Volleyballerinnen sammeln am ersten Heimspieltag in der Sachsenklasse viele positive Eindrücke
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ohne Punkte blieb das Team des VfL am Wochenende. Auf was sich die Mannschaft trotzdem verlassen konnte und warum sie optimistisch bleibt.

Der erste Heimspieltag in der Volleyball-Sachsenklasse hätte für die Frauen des VfL Wildenfels auf den ersten Blick besser laufen können. Am Samstag musste der Aufsteiger gegen die Teams des TSV Schildau und vom aktuellen Spitzenreiter SV Tresenwald Machern zwei klare 0:3-Niederlagen einstecken und ist nach dem Sieg zum Auftakt in Leipzig...
