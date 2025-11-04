Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Wir haben uns eingegroovt“: So erklärt der Kapitän der SG Schönfels die gute Bilanz in der Fußball-Westsachsenliga

Dennis Bahner ist Kapitän der SG Schönfels und für die „Freie Presse“ der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga.
Dennis Bahner ist Kapitän der SG Schönfels und für die „Freie Presse" der „Spieler der Woche" in der Fußball-Westsachsenliga.
Dennis Bahner ist Kapitän der SG Schönfels und für die „Freie Presse“ der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga.
Dennis Bahner ist Kapitän der SG Schönfels und für die „Freie Presse“ der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: SG Schönfels
Zwickau
„Wir haben uns eingegroovt“: So erklärt der Kapitän der SG Schönfels die gute Bilanz in der Fußball-Westsachsenliga
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich ist Dennis Bahner beim Aufsteiger eher der Abräumer. Beim Derby in Ebersbrunn gelang ihm aber auch sein erstes Saisontor. Doch nicht nur das macht ihn zum „Spieler der Woche“.

Die SG Schönfels ist in der Fußball-Westsachsenliga die Überraschungsmannschaft der Stunde. Hatte der Aufsteiger im Oktober bereits sieben Punkte aus drei Spielen geholt und unter anderem den amtierenden Meister Neukirchen besiegt, so legte das Team am Sonntag auch im Derby beim Ebersbrunner SV nach. Mit dem 3:1-Erfolg gelang Schönfels der...
