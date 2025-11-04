„Wir haben uns eingegroovt“: So erklärt der Kapitän der SG Schönfels die gute Bilanz in der Fußball-Westsachsenliga

Eigentlich ist Dennis Bahner beim Aufsteiger eher der Abräumer. Beim Derby in Ebersbrunn gelang ihm aber auch sein erstes Saisontor. Doch nicht nur das macht ihn zum „Spieler der Woche“.

Die SG Schönfels ist in der Fußball-Westsachsenliga die Überraschungsmannschaft der Stunde. Hatte der Aufsteiger im Oktober bereits sieben Punkte aus drei Spielen geholt und unter anderem den amtierenden Meister Neukirchen besiegt, so legte das Team am Sonntag auch im Derby beim Ebersbrunner SV nach. Mit dem 3:1-Erfolg gelang Schönfels der... Die SG Schönfels ist in der Fußball-Westsachsenliga die Überraschungsmannschaft der Stunde. Hatte der Aufsteiger im Oktober bereits sieben Punkte aus drei Spielen geholt und unter anderem den amtierenden Meister Neukirchen besiegt, so legte das Team am Sonntag auch im Derby beim Ebersbrunner SV nach. Mit dem 3:1-Erfolg gelang Schönfels der...