Wird der letzte Heimspieltag für die Volleyballteams des VfL Wildenfels zum Feiertag?

Die Frauenmannschaft peilt den Durchmarsch in die Sachsenklasse an. Die Männer wollen nach zwei Auswärtsniederlagen zurück in die Erfolgsspur.

Den Volleyballteams des VfL Wildenfels steht am Samstag ein spannender doppelter Heimspieltag bevor. Zunächst treffen ab 11 Uhr die Frauen des VfL auf ihrem Weg zum angestrebten Durchmarsch in die Sachsenklasse auf die beiden Liga-Schlusslichter Chemnitzer VV III und 1. VV Freiberg. Nach den jüngsten souveränen Heimsiegen geht der Aufsteiger... Den Volleyballteams des VfL Wildenfels steht am Samstag ein spannender doppelter Heimspieltag bevor. Zunächst treffen ab 11 Uhr die Frauen des VfL auf ihrem Weg zum angestrebten Durchmarsch in die Sachsenklasse auf die beiden Liga-Schlusslichter Chemnitzer VV III und 1. VV Freiberg. Nach den jüngsten souveränen Heimsiegen geht der Aufsteiger...