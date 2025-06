WM-Premiere statt Abschlussprüfung: Eishockeytalent Mathilda Heine erlebt außergewöhnliche letzte Schulwochen

Eigentlich galt der Fokus der Spielerin vom ETC Crimmitschau in diesem Frühjahr ihrem Abschluss an der Sahnschule. Dann kam ein Anruf des Bundestrainers, der alle Pläne durcheinanderwirbelte.

Dass der Förderverein Nachwuchsleistungssport im Landkreis Zwickau gerade Mathilda Heine als Werbegesicht ausgewählt hat, das ist keine Überraschung. Seit Anfang Juni wirbt der unter dem Dach des Kreissportbundes angesiedelte Verein mit einer Crowdfunding-Aktion auf der Plattform 99 Funken der Sparkasse um Spenden für die finanzielle...