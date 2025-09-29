ZHC Grubenlampe: Für den ersten Saisonsieg geht sogar der Präsident mit auf Torejagd

Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag mit dem 26:23 in Görlitz zwei ganz wichtige Punkte geholt. Dabei hatte der Verein nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung.

Die weite Fahrt nach Ostsachsen hat sich für die Mannschaft des ZHC Grubenlampe in der Handball-Oberliga Sachsen am Samstag gelohnt. Beim SV Koweg Görlitz gab es für die Zwickauer mit dem 26:23 (13:13) den ersten Saisonsieg im dritten Punktspiel. „Ich bin zu 100 Prozent zufrieden. Die Mannschaft hat toll gekämpft. Das waren zwei sehr...