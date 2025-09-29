Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Handballer des ZHC Grubenlampe kamen im dritten Saisonspiel zum ersten Sieg.
Die Handballer des ZHC Grubenlampe kamen im dritten Saisonspiel zum ersten Sieg. Bild: Symbolbild: Dziurek/stock.adobe.com
Die Handballer des ZHC Grubenlampe kamen im dritten Saisonspiel zum ersten Sieg.
Die Handballer des ZHC Grubenlampe kamen im dritten Saisonspiel zum ersten Sieg. Bild: Symbolbild: Dziurek/stock.adobe.com
Zwickau
ZHC Grubenlampe: Für den ersten Saisonsieg geht sogar der Präsident mit auf Torejagd
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag mit dem 26:23 in Görlitz zwei ganz wichtige Punkte geholt. Dabei hatte der Verein nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung.

Die weite Fahrt nach Ostsachsen hat sich für die Mannschaft des ZHC Grubenlampe in der Handball-Oberliga Sachsen am Samstag gelohnt. Beim SV Koweg Görlitz gab es für die Zwickauer mit dem 26:23 (13:13) den ersten Saisonsieg im dritten Punktspiel. „Ich bin zu 100 Prozent zufrieden. Die Mannschaft hat toll gekämpft. Das waren zwei sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
2 min.
Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.
Reiner Thümmler
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
22.09.2025
2 min.
ZHC Grubenlampe hadert nach Heimniederlage gegen EHV Aue II: „Das war von uns zu wenig“
Furak Robert Catalin und seine ZHC-Teamkameraden stehen nach zwei Saisonspielen noch ohne Punktgewinn da.
Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag vor allem in der ersten Halbzeit enttäuscht. Der Trainer ärgerte sich insbesondere über die schlechte Chancenverwertung.
Reiner Thümmler
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel