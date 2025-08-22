Zu hohe Ticketpreise im Fußball-Sachsenpokal? VfB Empor Glauchau kontert Statement von Ultras des FC Erzgebirge Aue

Glauchau
Der Oberligist weist den Vorwurf zurück, sich am Spiel gegen die Veilchen gesund gestoßen zu haben. Neben einer konkreten Summe gibt es auch den Hinweis, dass die Einnahmen am Ende geteilt wurden.
Der VfB Empor Glauchau appelliert bei der in dieser Woche aufgekommenen Diskussion um die Ticketpreise bei Auswärtsspielen des FC Erzgebirge Aue im Fußball-Sachsenpokal für eine „faire und sachliche Darstellung“. Mit dieser Formulierung endet ein am Donnerstag auf den Social-Media-Kanälen des Vereins veröffentlichtes Statement. Der...
