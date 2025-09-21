Zwei rote Karten und zwei späte Tore: So spektakulär war das 2:2 des VfB Empor Glauchau beim VfL Halle

Glauchau
Der Aufsteiger der Fußball-Oberliga hat am Sonntag in Unterzahl beim bisherigen Spitzenreiter gepunktet. Das Spiel wurde nach einer strittigen Schiedsrichterentscheidung zum Kraftakt.
Der VfB Empor Glauchau hat seine Rolle als bester Aufsteiger der Fußball-Oberliga auch am 6. Spieltag eindrucksvoll bestätigt. Während Heiligenstadt und Stendal ihre Spiele verloren und weiter im Tabellenkeller stecken, entführte Glauchau am Sonntag einen Punkt beim bisherigen Spitzenreiter VfL Halle. Und wie! Der Glauchauer Vereinschef...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.