Zweimal Rot und zweimal Gelb-Rot: Derby zwischen Lok Zwickau und dem Meeraner SV wird zum Kartenfestival

Das Duell Landesliga-Absteiger gegen Landesklasse-Aufsteiger endete 1:1. Gesprochen wurde aber vor allem über die Fülle an Verwarnungen und Hinausstellungen, die nicht nur Akteure auf dem Platz traf.

Was war denn da los? In einem in der Schlussphase enorm hektischen Derby der Fußball-Landesklasse haben sich der ESV Lok Zwickau und der Meeraner SV am Sonntag 1:1 (1:0) getrennt. Gesprochen wurde hinterher aber weniger über das Ergebnis als vielmehr über die Tatsache, dass das Schiedsrichtertrio unter der Leitung von Björn Kühn (Glauchau)...