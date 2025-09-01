Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Spiel der Fußball-Landesklasse zwischen Lok Zwickau und Meerane stellte der Schiedsrichter am Sonntag gleich vier Beteiligte vom Platz.
Im Spiel der Fußball-Landesklasse zwischen Lok Zwickau und Meerane stellte der Schiedsrichter am Sonntag gleich vier Beteiligte vom Platz. Bild: Imago
Im Spiel der Fußball-Landesklasse zwischen Lok Zwickau und Meerane stellte der Schiedsrichter am Sonntag gleich vier Beteiligte vom Platz.
Im Spiel der Fußball-Landesklasse zwischen Lok Zwickau und Meerane stellte der Schiedsrichter am Sonntag gleich vier Beteiligte vom Platz. Bild: Imago
Zwickau
Zweimal Rot und zweimal Gelb-Rot: Derby zwischen Lok Zwickau und dem Meeraner SV wird zum Kartenfestival
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Duell Landesliga-Absteiger gegen Landesklasse-Aufsteiger endete 1:1. Gesprochen wurde aber vor allem über die Fülle an Verwarnungen und Hinausstellungen, die nicht nur Akteure auf dem Platz traf.

Was war denn da los? In einem in der Schlussphase enorm hektischen Derby der Fußball-Landesklasse haben sich der ESV Lok Zwickau und der Meeraner SV am Sonntag 1:1 (1:0) getrennt. Gesprochen wurde hinterher aber weniger über das Ergebnis als vielmehr über die Tatsache, dass das Schiedsrichtertrio unter der Leitung von Björn Kühn (Glauchau)...
