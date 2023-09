Zwickau II peilt ersten Saisonsieg an

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau II peilen am Sonntag ihren ersten Saisonsieg in der 3. Liga Nord-Ost an. 16 Uhr geht das Juniorteam des BSV in der Sporthalle Neuplanitz im Kellerduell gegen Fortuna Neubrandenburg auf Torejagd. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: "Unsere Abwehr funktioniert. Jetzt geht es darum, die...