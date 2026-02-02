MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für den TSV 90 Zwickau läuft es in der 1. Bundesliga weiter nicht rund.
Für den TSV 90 Zwickau läuft es in der 1. Bundesliga weiter nicht rund. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Für den TSV 90 Zwickau läuft es in der 1. Bundesliga weiter nicht rund.
Für den TSV 90 Zwickau läuft es in der 1. Bundesliga weiter nicht rund. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Bundesligakegler rutschen in der Tabelle weiter ab
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem starken Saisonstart läuft es bei Erstligaaufsteiger TSV 90 derzeit nicht rund. Was jetzt gelegen kommen könnte.

Die Kegler des TSV 90 Zwickau müssen um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga bangen. Der Aufsteiger, der nach einem starken Saisonstart zeitweise in der Spitzengruppe zu finden war, ist am Wochenende nach dem 2:6 beim bis dahin punktgleichen SKC Victoria Bamberg auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Nur Lars Pansa (664) und Patrick...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
14.12.2025
1 min.
Zwickauer Bundesligakegler sind gegen den Rekordmeister chancenlos
Ohne Chance waren die Bundesligakegler des TSV 90 Zwickau gegen Rekordmeister Zerbst.
Eine klare Niederlage bezog der TSV 90 am Samstag gegen Rot-Weiß Zerbst. Warum der Blick auf die Hinrunde trotzdem positiv ausfallen dürfte.
Anika Zimny
19.01.2026
1 min.
Kegeln, 1. Bundesliga: Aufsteiger TSV 90 Zwickau kann Negativserie nicht beenden
Die Kegler des TSV 90 Zwickau kehrten ohne Punkte zurück.
Für die Westsachsen war am Wochenende auswärts einmal mehr nichts zu holen. Wer bei der klaren Niederlage den Ehrenpunkt beisteuerte.
Anika Zimny
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel