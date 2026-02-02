Zwickauer Bundesligakegler rutschen in der Tabelle weiter ab

Nach dem starken Saisonstart läuft es bei Erstligaaufsteiger TSV 90 derzeit nicht rund. Was jetzt gelegen kommen könnte.

Die Kegler des TSV 90 Zwickau müssen um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga bangen. Der Aufsteiger, der nach einem starken Saisonstart zeitweise in der Spitzengruppe zu finden war, ist am Wochenende nach dem 2:6 beim bis dahin punktgleichen SKC Victoria Bamberg auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Nur Lars Pansa (664) und Patrick...