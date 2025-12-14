Zwickauer Bundesligakegler sind gegen den Rekordmeister chancenlos

Zwickau
Eine klare Niederlage bezog der TSV 90 am Samstag gegen Rot-Weiß Zerbst. Warum der Blick auf die Hinrunde trotzdem positiv ausfallen dürfte.
Zum Abschluss der Hinrunde in der 1. Bundesliga haben die Kegler des TSV 90 Zwickau am Samstag eine klare 0:8-Niederlage kassiert. Gegen Rekordmeister Rot-Weiß Zerbst verloren Patrick Voigt (613 Holz), Martin Hamann (565), Nico Voigt (566), Lars Pansa (617), Patrick Hirsch (584) und Justin Lorenz (606) ihre direkten Duelle, in der Gesamtwertung...
