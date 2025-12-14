MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ohne Chance waren die Bundesligakegler des TSV 90 Zwickau gegen Rekordmeister Zerbst.
Ohne Chance waren die Bundesligakegler des TSV 90 Zwickau gegen Rekordmeister Zerbst. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Ohne Chance waren die Bundesligakegler des TSV 90 Zwickau gegen Rekordmeister Zerbst.
Ohne Chance waren die Bundesligakegler des TSV 90 Zwickau gegen Rekordmeister Zerbst. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Zwickau
Zwickauer Bundesligakegler sind gegen den Rekordmeister chancenlos
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine klare Niederlage bezog der TSV 90 am Samstag gegen Rot-Weiß Zerbst. Warum der Blick auf die Hinrunde trotzdem positiv ausfallen dürfte.

Zum Abschluss der Hinrunde in der 1. Bundesliga haben die Kegler des TSV 90 Zwickau am Samstag eine klare 0:8-Niederlage kassiert. Gegen Rekordmeister Rot-Weiß Zerbst verloren Patrick Voigt (613 Holz), Martin Hamann (565), Nico Voigt (566), Lars Pansa (617), Patrick Hirsch (584) und Justin Lorenz (606) ihre direkten Duelle, in der Gesamtwertung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
09.11.2025
2 min.
Kegeln, 1. Bundesliga: TSV 90 Zwickau verliert das Spitzenspiel und ist trotzdem voll im Soll
Die Kegler des TSV 90 Zwickau mischen weiter in der Spitzengruppe mit.
Eine knappe Kiste wurde das Duell der Westsachsen am Samstag in Unterharmersbach. Der Ist-Zustand sieht für die Mannschaft aber sehr ordentlich aus.
Anika Zimny
26.10.2025
2 min.
Kegeln: TSV 90 Zwickau setzt sich mit dem vierten Sieg im fünften Spiel in der Bundesliga-Spitzengruppe fest
Vor der Saison rückte der Aufsteiger aus Westsachsen den Klassenerhalt in den Fokus. Jetzt ist er plötzlich im Topspiel des deutschen Oberhauses einer der Protagonisten.
Anika Zimny
Mehr Artikel