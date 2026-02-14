Zwickauer Langlauflegende Gabriele Lehmann: Vom Pionier-Pokal zu Olympia nach Sapporo

Auch wenn Zwickau kein Wintersportort ist, kann die Muldestadt auf Erfolge in dieser Hinsicht verweisen. Allerdings ist es einige Jahre her, dass eine Zwickauer Skilangläuferin bei Olympia dabei war.

Der eine oder andere TV-Termin ist bei Gabriele Lehmann derzeit fest eingeplant. Unter anderem am 14. und 22. Februar: Dann gehen bei den Olympischen Winterspielen im „Tesero Cross-Country-Skiing-Stadium" die Frauen in die Langlaufspuren. Gabriele Lehmann kennt das Olympiafieber aus eigenen Erfahrungen: Sie war 1972 in Sapporo dabei. Der Weg...