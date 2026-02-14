MENÜ
Mehr als nur Souvenirs sind für Gabriele Lehmann die finnischen Yärvinen-Ski und die Startnummer von den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo.
Mehr als nur Souvenirs sind für Gabriele Lehmann die finnischen Yärvinen-Ski und die Startnummer von den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo. Bild: Udo Hentschel
Anna Unger, Gabriele Haupt (Lehmann) und Renate Fischer (von links) gewannen bei der Ski-WM 1970 in Strebske Pleso Staffelsilber und kamen bei Olympia 1972 auf Platz 5 ein.
Anna Unger, Gabriele Haupt (Lehmann) und Renate Fischer (von links) gewannen bei der Ski-WM 1970 in Strebske Pleso Staffelsilber und kamen bei Olympia 1972 auf Platz 5 ein. Bild: udhe/privat Lehmann
Das wichtigste Dokument von den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo besitzt Gabriele Lehmann selbstverständlich noch: den Athletenausweis.
Das wichtigste Dokument von den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo besitzt Gabriele Lehmann selbstverständlich noch: den Athletenausweis. Bild: Udo Hentschel
Zwickau
Zwickauer Langlauflegende Gabriele Lehmann: Vom Pionier-Pokal zu Olympia nach Sapporo
Von Udo Hentschel
Auch wenn Zwickau kein Wintersportort ist, kann die Muldestadt auf Erfolge in dieser Hinsicht verweisen. Allerdings ist es einige Jahre her, dass eine Zwickauer Skilangläuferin bei Olympia dabei war.

Der eine oder andere TV-Termin ist bei Gabriele Lehmann derzeit fest eingeplant. Unter anderem am 14. und 22. Februar: Dann gehen bei den Olympischen Winterspielen im „Tesero Cross-Country-Skiing-Stadium“ die Frauen in die Langlaufspuren. Gabriele Lehmann kennt das Olympiafieber aus eigenen Erfahrungen: Sie war 1972 in Sapporo dabei. Der Weg...
