Zwickauer Rollstuhlbasketballer geben sich zum Playoff-Auftakt keine Blöße

RB Zwickau steht nach dem Sieg im ersten Viertelfinalduell mit den BG Baskets Hamburg schon so gut wie im Final-Four-Turnier. Trotzdem haderten die Gastgeber überraschend mit ihrer eigenen Leistung.

Die Teilnahme am Finalturnier der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga in eigener Halle Anfang April ist dem Team von RB Zwickau kaum mehr zu nehmen. Am Samstag setzten sich die Westsachsen im ersten Viertelfinalduell gegen die BG Baskets Hamburg souverän 73:40 durch und gaben sich dabei keine Blöße. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber in...