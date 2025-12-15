MENÜ
  • Zwischen Reife und Rausch: Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bleiben in der Regionalliga das Maß der Dinge

Hanna Rothmund (rechts) erzielte am Sonntag drei Treffer für den SV Motor Meerane gegen Zehlendorf.
Hanna Rothmund (rechts) erzielte am Sonntag drei Treffer für den SV Motor Meerane gegen Zehlendorf. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Zwischen Reife und Rausch: Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bleiben in der Regionalliga das Maß der Dinge
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit zwei Heimsiegen haben sich die Westsächsinnen in die „Weihnachtsferien“ verabschiedet. Warum die Hallensaison so viel Freude bereitet – eine Pause jetzt aber doch ganz gut tut.

Das geht runter wie Öl: Während die Spielerinnen des SV Motor Meerane im Feldhockey (im elf-gegen-elf) mit ihrem kleinen Kader oft an Grenzen stoßen und nach der Vorrunde in der Oberliga auf dem vorletzten Platz stehen, blühen sie in der Halle (sechs-gegen-sechs) auf und lassen ihr ganzes spielerisches und technisches Potenzial aufblitzen....
