Zwischen Reife und Rausch: Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bleiben in der Regionalliga das Maß der Dinge

Mit zwei Heimsiegen haben sich die Westsächsinnen in die „Weihnachtsferien“ verabschiedet. Warum die Hallensaison so viel Freude bereitet – eine Pause jetzt aber doch ganz gut tut.

Das geht runter wie Öl: Während die Spielerinnen des SV Motor Meerane im Feldhockey (im elf-gegen-elf) mit ihrem kleinen Kader oft an Grenzen stoßen und nach der Vorrunde in der Oberliga auf dem vorletzten Platz stehen, blühen sie in der Halle (sechs-gegen-sechs) auf und lassen ihr ganzes spielerisches und technisches Potenzial aufblitzen.... Das geht runter wie Öl: Während die Spielerinnen des SV Motor Meerane im Feldhockey (im elf-gegen-elf) mit ihrem kleinen Kader oft an Grenzen stoßen und nach der Vorrunde in der Oberliga auf dem vorletzten Platz stehen, blühen sie in der Halle (sechs-gegen-sechs) auf und lassen ihr ganzes spielerisches und technisches Potenzial aufblitzen....