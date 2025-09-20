Mittendrin bei der Leichtathletik-WM am Tag 9: Abschied von Tokio

Sport-Mix
Die 23-jährige Vogtländerin Annika Saunus gehört in Tokio zum Presseteam des Weltverbandes. Sie hofft auf Interviews in ihrer Muttersprache und schreibt für die „Freie Presse“ ein Tagebuch über ihre Erlebnisse.
Ich stehe in der Schlange für den Sicherheitscheck, bereit, ein letztes Mal in den Katakomben des Leichtathletik-Stadions zu verschwinden. Mein Blick wandert auf die leuchtende Skyline Tokios. Ich bestaune einen letzten Sonnenuntergang im Land der aufgehenden Sonne - Abschiedsstimmung ist angesagt.
