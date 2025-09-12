Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Annika Saunus ist im Nationalstadion von Tokio die Vorfreude auf die Leichtathletik-WM anzusehen.
Annika Saunus ist im Nationalstadion von Tokio die Vorfreude auf die Leichtathletik-WM anzusehen.
Auerbach
Leichtathletik-WM: Diese junge Reporterin aus dem Vogtland ist ganz nah dran an den Stars und Storys von Tokio
Von Monty Gräßler
Die 23-jährige Annika Saunus gehört in Tokio zum Presseteam des Weltverbandes. Sie hofft auf Interviews in ihrer Muttersprache und schreibt für die „Freie Presse“ ein Tagebuch über ihre Erlebnisse.

Als Annika Saunus am Dienstag das erste Mal mitten auf der Laufbahn des WM-Stadions von Tokio stand, war das für die 23-jährige Studentin und Freie Mitarbeiterin der „Freien Presse“ ein kurzer Gänsehautmoment. „Es ist schon ohne Zuschauer eine beeindruckende Arena. Ich bin super gespannt auf die Atmosphäre, wenn hier die Medaillen...
